17:20 02 августа 2017 0

Росгвардейцы, остановившие бандитов, охраняли процесс по делу уральского сити-менеджера Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Мособлсуде нападение «банды ГТА» отразили сотрудники Росгвардии, которые охраняли другой судебный процесс — по делу обвиняемого в бандитизме и убийствах бывшего главы администрации Миасса Виктора Ардабьевского. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова.

Осипова уточнила, что полицейские, ликвидировавшие пытавшихся сбежать из суда членов преступной «банды ГТА», на третьем этаже здания охраняли процесс по делу Арбадьевского и еще восьми подозреваемых членов его банды, сообщает «Федеральное агентство новостей». Сотрудники Росгвардии как раз выходили из зала заседаний после завершения процесса, когда началась стрельба.

Ранее стали известны детали нападения «банды ГТА» на конвоиров. При нападении преступники завладели двумя пистолетами и 32 патронами. Об этом RT сообщил источник в службе приставов Московской области. Выяснилось, что на четвертом этаже суда два сотрудника конвоя препроводили подозреваемых из клетки для содержания в конвойный лифт. В кабине лифта подозреваемые завладели оружием — двумя пистолетами ПМ и 32 патронами к ним. При этом конвоиры были взяты в заложники.

В ходе перестрелки трое нападавших были убиты прибывшими на место происшествия бойцами Росгвардии, еще двое — получили тяжелые ранения. Также пострадали двое конвоиров и боец Росгвардии. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, днем, 2 августа, умер четвертый раненый в перестрелке член «банды ГТА». Еще один находится в тяжелом состоянии.

Фигуранты дела «банды ГТА» обвиняются в нападении на водителей в Московской и Калужской областях. По версии следствия, они убили 17 человек и ранили двоих.