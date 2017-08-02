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02 августа 2017
Главные новости Москвы
20:43  02 августа 2017 0

Союз журналистов поможет репортеру, которого избили в День ВДВ

Дебошир ответит за нападение на журналистаФото: Скрин видео

Союз журналистов России выступил с официальным заявлением после избиения репортера телеканала НТВ в парке Горького во время прямого включения с Дня ВДВ. В организации заявили, что ждут оперативной реакции от правоохранительных органов.

«Так как нападавший задержан, мы рассчитываем, что расследование будет проведено максимально быстро и в отношении него будут избраны самые строгие меры пресечения. Кроме того, очевидно, что имеет место хулиганство и нанесение телесных повреждений», — отмечается в заявлении Союза журналистов, опубликованном на официальном сайте организации.

В правовой службе СЖР подчеркнули, что в действиях хулигана, ударившего журналиста кулаком по лицу, усматриваются признаки статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации «Воспрепятствование законной деятельности журналистов», что предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет. В организации также выразили надежду, что нападавший не имеет никакого отношения к ВДВ, а пострадавшему Никите Развозжаеву пообещали оказать юридическую поддержку, если он решит обратиться в суд.

Отметим, инцидент произошел в парке Горького 2 августа. Во время прямого эфира в кадре появился пьяный мужчина, который начал выкрикивать нецензурные слова. Корреспондент попросил его помолчать, но тот в ответ размахнулся и ударил Развозжаева по лицу. Прокуратура Москвы, как напоминает «Национальная служба новостей» поручила провести доследственную проверку по данному факту. Мужчина задержан полицией.

«URA.RU» удалось изучить в соцсети страницу дебошира. Выяснилось, что 32-летний мужчина не прочь выпить и подраться, при этом он является верующим и патриотом страны.

Нина Калинина
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