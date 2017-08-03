03:35 03 августа 2017 0

Алексей Пушков не верит в успешное сотрудничество Украины и ЕС Фото: duma.gov.ru

Российский сенатор Алексей Пушков не оставил без внимание новость о сокращении экспорта украинского сала. Комментируя торговые отношения Киева с европейскими партнерами, политик даже перешел на украинский язык.

«Экспорт сала из Украины рухнул на 98%: России оно не нужно. А как же та ассоциация с ЕС? Париж сала не купил? А что Лондон, тоже? Вот же люди», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что экспорт сала за 2016 год сократился на 98%. Главной причиной столь резкого снижения показателей является отказ России и Молдавии закупать украинскую продукцию.