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04 августа 2017
14:08  04 августа 2017 0

Беглого уральского олигарха не пустили в Госдуму

Дебаты на ОТВ Ямпольская Гартунг Челябинск, гартунг валерий
Валерий Гартунг проиграл очередной суд по отмене выборовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Валерий Гартунг проиграл иск об отмене результатов парламентских выборов в Коркинском одномандатном округе, которые он проиграл Анатолию Литовченко прошлой осенью. Суд счел его доводы неубедительными, сообщила «URA.RU» секретарь челябинского облизбиркома Елена Шубина.

Валерий Гартунг прошел в Госдуму только по спискам «Справедливой России». Если бы он выиграл суд, тогда назначили бы новые выборы в одномандатном округе. В случае его победы, мандат депутата Госдумы по спискам достался бы уроженцу Нефтеюганска (ХМАО) миллиардеру Ильдару Самиеву, скрывшемуся предположительно в Швейцарии после обыска у него дома в рамках уголовного дела об отмывании денег и создании ОПГ.

Гартунг ранее проиграл 183 иска, поданные в районные суды на отмену итогов голосования на каждом из участков в одномандатном округе. Затем ему отказали в апелляционной инстанции облсуда.

Теперь у него осталась возможность подать жалобы на оба отказа (итоги голосования на каждом из 183 участков и результаты выборов в целом по округу) в Верховный суд. В комментарии корреспонденту «URA.RU» Валерий Гартунг затруднился сказать, будет ли подавать апелляции. «Мы определимся, когда получим на руки и изучим решение областного суда», — сказал депутат.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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