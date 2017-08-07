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14:32  07 августа 2017 0

Жительница Надыма пыталась выпрыгнуть с восьмого этажа. Спасатели чудом успели ее остановить. ФОТО

Спасатели смогли отговорить девушку от прыжкаФото из группы "Злой надымчанин" во "ВКонтакте"

В Надыме в одной из высоток на улице Кедровая девушка пыталась выбросится с восьмого этажа жилого дома. Помощь вызвали очевидцы, заметившие девушку на окне. На место незамедлительно прибыли полицейский, спасатели с психологом и представители местного казачества.

«В таких случаях пожарные едут без сирен и проблесковых маячков, чтобы не напугать человека и не подтолкнуть к действиям. На момент прибытия спасателей женщина балансировала в проеме окна и готова была прыгнуть вниз», — сообщили в пресс-службе ямальского управления МЧС.

Дверь в квартиру девушки была закрыта. Психолог МЧС Мария Пархоменко попыталась начать беседу с девушкой через соседей с девятого этажа. В это время внизу была развернута пожарная лестница. Заместитель начальника службы пожаротушения Даниэль Ибрагимов в считанные минуты поднялся по ней наверх и ухватил девушку при помощи спасательной веревки. После получасовых уговоров женщину удалось спустить вниз и передать медикам.

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Фото из группы «Злой надымчанин» во «ВКонтакте»

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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