В Надыме в одной из высоток на улице Кедровая девушка пыталась выбросится с восьмого этажа жилого дома. Помощь вызвали очевидцы, заметившие девушку на окне. На место незамедлительно прибыли полицейский, спасатели с психологом и представители местного казачества.
«В таких случаях пожарные едут без сирен и проблесковых маячков, чтобы не напугать человека и не подтолкнуть к действиям. На момент прибытия спасателей женщина балансировала в проеме окна и готова была прыгнуть вниз», — сообщили в пресс-службе ямальского управления МЧС.
Дверь в квартиру девушки была закрыта. Психолог МЧС Мария Пархоменко попыталась начать беседу с девушкой через соседей с девятого этажа. В это время внизу была развернута пожарная лестница. Заместитель начальника службы пожаротушения Даниэль Ибрагимов в считанные минуты поднялся по ней наверх и ухватил девушку при помощи спасательной веревки. После получасовых уговоров женщину удалось спустить вниз и передать медикам.