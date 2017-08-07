К 950-летию Минска Свердловская область установит в столице Беларуси памятник народному артисту СССР, руководителю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину. Такой же в 2014 году был установлен в центре Екатеринбурга по инициативе белорусского правительства.
Главная цель подарка — развитие двухстороннего сотрудничества между Свердловской областью и Республикой Беларусь. Курировать процесс изготовления и установки памятника екатеринбургскому артисту будет специально созданный губернатором Евгением Куйвашевым комитет, который возглавили вице-губернатор Павел Креков и глава свердловского минкульта Светлана Учайкина.
Как пояснила «URA.RU» Светлана Учайкина, памятник будет установлен в одном из скверов Минска. Финансовой стороной дела, помимо губернаторского фонда, будет также заниматься ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. В какую сумму обойдутся изготовление скульптуры в Екатеринбурге и ее последующая перевозка в Минск, пока неизвестно.
По данным местных СМИ, этот подарок — инициатива Куйвашева, которая обговаривалась еще в феврале 2017 года, во время рабочего визита свердловской делегации в Минск.