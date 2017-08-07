{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,06
Динамика за 2 недели
Евро 70,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 августа 2017
06 августа 2017
05 августа 2017
Главные новости Свердловской области
15:50  07 августа 2017 0

Свердловские власти решились на симметричный ответ официальному Минску. На деньги Вексельберга

Евгений Куйвашев, интервью. Екатеринбург, куйвашев евгений
Установить памятник Мулявину в Минске – инициатива Евгения КуйвашеваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

К 950-летию Минска Свердловская область установит в столице Беларуси памятник народному артисту СССР, руководителю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину. Такой же в 2014 году был установлен в центре Екатеринбурга по инициативе белорусского правительства.

Главная цель подарка — развитие двухстороннего сотрудничества между Свердловской областью и Республикой Беларусь. Курировать процесс изготовления и установки памятника екатеринбургскому артисту будет специально созданный губернатором Евгением Куйвашевым комитет, который возглавили вице-губернатор Павел Креков и глава свердловского минкульта Светлана Учайкина.

Как пояснила «URA.RU» Светлана Учайкина, памятник будет установлен в одном из скверов Минска. Финансовой стороной дела, помимо губернаторского фонда, будет также заниматься ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. В какую сумму обойдутся изготовление скульптуры в Екатеринбурге и ее последующая перевозка в Минск, пока неизвестно.

По данным местных СМИ, этот подарок — инициатива Куйвашева, которая обговаривалась еще в феврале 2017 года, во время рабочего визита свердловской делегации в Минск.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров