Мединский прокомментировал свою госпитализацию

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский прокомментировал сообщения СМИ о своей госпитализации и полностью опроверг эти слухи. Соответствующее заявление министр сделал на своей странице в Twitter.
«О госпитализации… Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла, работал и буду работать», — приводит RT слова Мединского, который также поблагодарил всех переживающих за его здоровье за поддержку.
Ранее, как сообщало информагентство Nation News, в СМИ появилась информация о том, что глава Минкультуры был госпитализирован.