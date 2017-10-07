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07 октября 2017
07:26  07 октября 2017 4

Мединский прокомментировал свою госпитализацию

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Владимир Мединский опроверг слухи о госпитализацииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский прокомментировал сообщения СМИ о своей госпитализации и полностью опроверг эти слухи. Соответствующее заявление министр сделал на своей странице в Twitter.

«О госпитализации… Разочарую тех, кто полагает, будто меня легко выбить из седла, работал и буду работать», — приводит RT слова Мединского, который также поблагодарил всех переживающих за его здоровье за поддержку.

Ранее, как сообщало информагентство Nation News, в СМИ появилась информация о том, что глава Минкультуры был госпитализирован.

Сергей Демин
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