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07 октября 2017
06 октября 2017
11:16  07 октября 2017 0

В Екатеринбурге вспыхнул пожар на центральной улице. Есть погибший. ФОТО

Двух человек с пятого этажа эвакуировали по пожарной автолестницеФото: «Типичный Екатеринбург»

Свердловские спасатели утром 7 октября ликвидировали пожар на улице 8 Марта. Возгорание произошло в доме №118, на четвертом этаже, клубы дыма было видно за несколько кварталов.

Сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек по пожарной автолестнице, которые находились этажом выше. Еще 10 человек вывели из подъезда по лестничным маршам. В результате ЧП погиб человек, рассказали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 07:55. Спасателям удалось менее чем за час потушить огонь на площади 15 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовал 21 человек. Для выяснения причин инцидента на месте работают пожарные дознаватели.

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Людей спускали по пожарной автолестнице Фото: «Типичный Екатеринбург»

Юрий Викторов
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