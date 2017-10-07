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07 октября 2017
18:39  07 октября 2017 0

Танцующий «Трамп» подарил «Путину» на день рождения Аляску. Клип уже стал хитом. ВИДЕО

Трамп сделал Путину на день рождения интересный подарокФОТО: скрин с видео

Поздравление Путина с днём рождения от «Трампа», «Меркель» и «Обамы» стало хитом YouTube. Видеоролик изготовили блогеры к дню рождения президента РФ.

Героями клипа «Путин празднует. Меркель жжёт» на мелодию песни «Если ты меня не любишь» Егора Крида и MOLLY стали известные политики: Трамп с супругой, Хилари Клинтон, Обама, Маркель, Ким Чен Ын. Видео набрало на YouTube около миллиона просмотров.

В клипе люди с лицами известных политиков, пританцовывая, касаются разных громких тем: прослушки Бараком Обамой Ангелы Меркель; невозможности отмены санкции из-за давления Запада, торжественного вручения Трампом в подарочном пакете Путину Аляски, личной жизни Ангелы Меркель и разницы в возрасте между президентами Трампом и Макроном и их избранницами.

«Почему ты всех нас терпишь, дай же нам ответ, непонятный, неподвластный русский президент», — спрашивают в конце клипа герои ролика.

Рита Теркина
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