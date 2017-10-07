Ученые раскрыли секрет «прыгающих» камней на Луне

Уфологи раскрыли тайну мистических двигающихся камней на Луне. По мнению уфологов, прыгающие валуны — это живые существа, пишет издание World.
Одна из теорий уфологов предполагает, что двигающиеся камни на спутнике Земли— это живые и мыслящие существа. Они могут использоваться инопланетянами для личных целей.
Астрофизики же связывают движения камней на Луне с сейсмологической активностью спутника Земли. Как показывали видеозаписи с луноходов, камни, испытывая гравитацию, могут передвигаться не только по горизонтали, но и катиться вверх по склону, а также прыгать, как мячи. Вес некоторых валунов доходит до сотен килограммов.