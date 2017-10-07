Сурков и Волкер обсудили перемирие на востоке Украины

Помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер обсудили перемирие на востоке страны. Переговоры сторон прошли в Белграде.
О том, что Сурков и Волкер обсуждали детали перемирия на Украине, рассказал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, уточняет агентство Nation News. Сербский телеканал РТС добавляет, что пока детали встречи не разглашаются. При этом Дачич подчеркивает, что уже сам факт встречи демонстрирует улучшение внешнеполитической позиции Сербии.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отмечал, что в Кремле не ждут многого от встречи Волкера и Суркова. «Это процесс синхронизации позиций и сверки часов и обмена информацией, что называется, из первых рук», — приводило слова Пескова RT.