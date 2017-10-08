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08 октября 2017
07 октября 2017
06:36  08 октября 2017 0

Погибших и выживших в страшном ДТП во Владимирской области отправили в Ташкент на военном самолете

В застрявшем на переезде автобусе находилось 58 граждан УзбекистанаФото: ВКонтакте / "Подслушано во Владимире"

Граждане Узбекистана, попавшие в ночь на 6 октября в ДТП во Владимирской области, были отправлены на родину. Выживших при столкновении поезда с пассажирским автобусом, а также тела погибших забрал самолет военно-транспортной авиации Минобороны Узбекистана.

Как сообщает ТАСС, рейсом из Раменского в Ташкент были отправлены 36 пассажиров автобуса и 15 опознанных тел погибших.

«С аэродрома Раменское в Ташкент вылетел самолет Ил-76 Минобороны Узбекистана, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС РФ. — На его борту 36 граждан этой страны, которые находились в автобусе, столкнувшемся с поездом, и не пострадали при ДТП».

Как ранее писало «URA.RU», в результате столкновения погибли 17 человек, в том числе двое детей. Автобус, в котором находилось 58 пассажиров не смог из-за неисправности своевременно покинуть железнодорожный переезд. В результате с автобусом столкнулся поезд сообщением «Москва — Нижний Новгород».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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