06:36 08 октября 2017 0

В застрявшем на переезде автобусе находилось 58 граждан Узбекистана Фото: ВКонтакте / "Подслушано во Владимире"

Граждане Узбекистана, попавшие в ночь на 6 октября в ДТП во Владимирской области, были отправлены на родину. Выживших при столкновении поезда с пассажирским автобусом, а также тела погибших забрал самолет военно-транспортной авиации Минобороны Узбекистана.

Как сообщает ТАСС, рейсом из Раменского в Ташкент были отправлены 36 пассажиров автобуса и 15 опознанных тел погибших.

«С аэродрома Раменское в Ташкент вылетел самолет Ил-76 Минобороны Узбекистана, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС РФ. — На его борту 36 граждан этой страны, которые находились в автобусе, столкнувшемся с поездом, и не пострадали при ДТП».

Как ранее писало «URA.RU», в результате столкновения погибли 17 человек, в том числе двое детей. Автобус, в котором находилось 58 пассажиров не смог из-за неисправности своевременно покинуть железнодорожный переезд. В результате с автобусом столкнулся поезд сообщением «Москва — Нижний Новгород».