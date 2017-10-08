12:23 08 октября 2017 1

Спецавтомобиль обрызгал гудроном несколько десятков машин Фото: vk.com/arsenytarasenko

В субботу, 7 октября, на трассе Екатеринбург — Челябинск дорожные рабочие ненароком окатили гудроном из спецавтомобиля десятки машин. О произошедшем в сообществе «Инцидент. Екатеринбург» «ВКонтакте» рассказал один из «пострадавших» водителей Арсений Т.

«Сегодня на трассе Екатеринбург — Челябинск примерно в 17:10 дорожные рабочие ехали по обочине на спецавтомобиле навстречу потоку со включенным распылением гудрона. Распылитель был поднят вверх, поэтому напор гудрона бил фонтаном и обливал всех, кто ехал в направлении Челябинска. Фонтан был такой силы, что заливал по крышу даже крупные грузовики. Водители сразу останавливались, т. к. продолжать движение дальше было невозможно. Пострадало не менее 40 машин. Водитель пояснил, что не видел ничего, и его не смущал огромный столб пара, который исходил от горячего гудронового фонтана», — написал водитель.

На место были вызваны сотрудники ДПС, которые предложили пострадавшим проехать в отделение и дать пояснения. Сами же дорожные рабочие пытались дозвониться до руководства, однако представитель компании в лице механика приехал лишь через 5 часов и в качестве разрешения конфликта предложил всем компенсацию за мойку в размере двух тысяч рублей, рассказал Арсений. Связаться с руководством компании, по его словам, не удается до сих пор.