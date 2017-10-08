Владимир Никольский, который комментировал матч первенства Профессиональной футбольной лиги между владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком», отказался работать после двух неоднозначных решений от судьи Петра Мирошниченко.
Арбитр на 65 минуте матча назначил штрафной вместо пенальти после того, как вратарь «Текстильщика» сбил соперника. Когда мяч был разыгран, он попал в руку защитнику, однако здесь судья не вмешался в игру. Комментатор матча, пресс-атташе «Торпедо» Владимир Никольский эмоционально отреагировал на ситуацию и прекратил вести эфир.
«Ты что творишь? Это пенальти! За нарушение в штрафной площади дают штрафной? Это что за фокусы вообще! Пенальти стопроцентнейший. <…> Позор российскому футбольному корпусу. Штрафуйте меня за это. <…> Это позор российского футбола, — прокричал Никольский. —Смотрите футбол без комментатора. До свидания».
На матче также присутствовал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. Он написал в Twitter, что «сегодня был свидетелем судейского произвола арбитра Мирошниченко». В результате игра завершилась со счетом 1:1, видеозаписи эпизодов игры активно обсуждают в Сети.