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08 октября 2017
16:26  08 октября 2017 0

Овечкин побил 100-летний рекорд в НХЛ благодаря жене и ее сестре

Чествование сборной России по Хоккею в Москве. 27 мая 2014, сборная, чемпионат мира по хоккею, кубок, овечкин александр
Александр Овечкин побил рекорд НХЛФото: Антон Белицкий © URA.RU

Хоккеист Александр Овечкин, выступающий в Национальной хоккейной лиге за команду «Вашингтон Кэпиталз», побил рекорд 100-летней давности.

Овечкин стал первым за 100 лет игроком, который забил по три шайбы в первых двух матчах сезона. Об этом сообщается на сайте НХЛ. Во время игры с «Оттава Сенаторс» Овечкин запустил в ворота соперника три шайбы, а уже в следующую игру с «Монреаль Канадиенс» он забил четыре шайбы противнику.

Овечкин объяснил свой успех тем, что на трибунах в Вашингтоне за него болели супруга и ее родная сестра. «Как только они в городе, я делаю хет-трик. Видите, получилось сделать их два подряд. Жаль, что сестра уезжает уже в понедельник», — рассказал хоккеист, его слова приводит «Советский спорт».

Овечкин пошутил, что постарается задержать сестру жены подольше в Вашингтоне, чтобы повторить свой успех. Он добавил, что почти уверен, что придется «поговорить кое с кем», чтобы сделать это, отмечает «Экспресс-газета». Спортсмен отметил, что когда за его игрой смотрят родные, то у него «будто крылья за спиной вырастают».

Хоккеист, напомним, недавно сыграл свадьбу с моделью Анастасией Шубской, дочерью актрисы Веры Глаголевой. Дату свадьбы — 8 июля, супруги, официально состоящие в браке уже год, специально совместили с праздником — Днем любви, семьи и верности.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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