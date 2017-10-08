Летевший из Дубая самолет не смог приземлиться в Екатеринбурге

Рейс авиакомпании flуdubai, который должен был завершиться в Екатеринбурге в 15.10 в воскресенье, 8 октября, закончился неожиданно для пассажиров лайнера: самолет не смог приземлиться в Кольцово и совершил посадку в аэропорту Челябинска.
Судя по данным сервиса Flightradar, лайнер сделал несколько кругов недалеко от Екатеринбурга, после чего капитан воздушного судна ушел на посадку в столице Южного Урала. Сейчас на онлайн-табло Кольцово в качестве ожидаемого времени прибытия пассажиров в Екатеринбург значится 18.00. В соцсетях отмечается, что людей отправили из Челябинска автобусом.
«Рейс авиакомпании flydubai решением экипажа ушел на запасной аэродром в Челябинск по причине сложных метеоусловий», — уточнил в разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь Кольцово Андрей Клименских. — Более подробную информацию можно узнать у представителей авиакомпании». В пресс-службе аэропорта также уточнили, что в остальном Кольцово работает в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы по расписанию.
В авиакомпании flydubai попросили отправить письменный запрос, на момент публикации материала ответа на него пока не последовало. Обратный рейс, Екатеринбург-Дубай, который должен был состояться в воскресенье, 8 октября, в 16.10, перенесен на 7.00 9 октября.
Обновлено 19.13. В пресс-службе flydubai «URA.RU» подтвердили, что рейс FZ901 Дубай — Екатеринбург не смог совершить посадку в аэропорту Кольцово в связи неблагоприятными условиями и был перенаправлен в Челябинск. Пассажирам предоставили наземный трансфер в Екатеринбург.
«Сейчас авиакомпания предпринимает меры для организации обратного рейса FZ902 в Дубай и оказания необходимой поддержки пассажирам, — добавили в пресс-службе flydubai. — Приносим извинения пассажирам за неудобства, вызванные неблагоприятными погодными условиями».