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09 октября 2017
08 октября 2017
21:38  08 октября 2017 1

На Марсе нашли разгадку происхождения жизни на Земле

В глубинах Красной планеты нашли схожую с Землей средуФОТО: mars.nasa.gov

NASA получило новые данные о зарождении жизни на Земле в глубоководных месторождениях в южной части Марса, сообщает «Российская газета».

Ученые из космического ведомства США заявили об открытии, сделанном при изучении гидротермальных месторождений на Красной планете:

«Вулканическая активность в сочетании со стоячей водой в древности на Марсе обеспечивала, вероятно, те же условия для жизни, которые существовали на Земле примерно в аналогичный период», — говорит специалист NASA Пол Нильс.

«Древние глубоководные гидротермальные месторождения в бассейне Эриданья не только представляют интерес в рамках исследования Красной планеты, но и являются „окном“ в раннюю жизнь на Земле», — объясняет ученый.

Сейчас на Марсе нет ни воды, ни вулканической активности, а месторождения на дне марсианского моря существовали 3,7 миллиарда лет назад.

Рита Теркина
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