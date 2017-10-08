На Марсе нашли разгадку происхождения жизни на Земле

NASA получило новые данные о зарождении жизни на Земле в глубоководных месторождениях в южной части Марса, сообщает «Российская газета».
Ученые из космического ведомства США заявили об открытии, сделанном при изучении гидротермальных месторождений на Красной планете:
«Вулканическая активность в сочетании со стоячей водой в древности на Марсе обеспечивала, вероятно, те же условия для жизни, которые существовали на Земле примерно в аналогичный период», — говорит специалист NASA Пол Нильс.
«Древние глубоководные гидротермальные месторождения в бассейне Эриданья не только представляют интерес в рамках исследования Красной планеты, но и являются „окном“ в раннюю жизнь на Земле», — объясняет ученый.
Сейчас на Марсе нет ни воды, ни вулканической активности, а месторождения на дне марсианского моря существовали 3,7 миллиарда лет назад.