Авиакомпания Flydubai приняла решение не перегонять из Челябинска в Екатеринбург пассажирский лайнер Boeing-737-800, совершивший посадку на запасном аэродроме по решению пилотов. Уже утром всех пассажиров, имеющих билеты на рейс FZ-902, отправят в Челябинск на автобусах.
«Рейс авиакомпании Flydubai FZ-902 будет осуществлен из Челябинска», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе аэропорта «Кольцово».
На электронном табло екатеринбургского аэропорта рейс FZ-902 «Екатеринбург — Дубаи» уже значится с пометкой «отменен». Пассажиры рейса ожидают выезда в Челябинск в гостиницах.
Напомним, ранее «URA.RU» рассказывало, что Boeing, выполнявший рейс FZ-901 «Дубаи — Екатеринбург» совершил посадку на запасном аэродроме в Челябинске по решению экипажа. Несмотря на то, что аэропорт Кольцово работал в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы по расписанию, пилоты решили перестраховаться, так как коэффициент сцепляемости шасси с взлетно-посадочной полосой был по метеоданным ниже, чем предписано в инструкциях перевозчика.