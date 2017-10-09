{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 октября 2017
08 октября 2017
01:47  09 октября 2017 0

Пассажиров рейса в Дубай из Екатеринбурга отправят к месту назначения через Челябинск

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, флайдубай, flydubai
Перелет из Челябинска в Екатеринбург обошелся бы перевозчику дороже, чем отправка пассажиров автобусамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания Flydubai приняла решение не перегонять из Челябинска в Екатеринбург пассажирский лайнер Boeing-737-800, совершивший посадку на запасном аэродроме по решению пилотов. Уже утром всех пассажиров, имеющих билеты на рейс FZ-902, отправят в Челябинск на автобусах.

«Рейс авиакомпании Flydubai FZ-902 будет осуществлен из Челябинска», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

На электронном табло екатеринбургского аэропорта рейс FZ-902 «Екатеринбург — Дубаи» уже значится с пометкой «отменен». Пассажиры рейса ожидают выезда в Челябинск в гостиницах.

Напомним, ранее «URA.RU» рассказывало, что Boeing, выполнявший рейс FZ-901 «Дубаи — Екатеринбург» совершил посадку на запасном аэродроме в Челябинске по решению экипажа. Несмотря на то, что аэропорт Кольцово работал в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы по расписанию, пилоты решили перестраховаться, так как коэффициент сцепляемости шасси с взлетно-посадочной полосой был по метеоданным ниже, чем предписано в инструкциях перевозчика.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров