09:00 09 октября 2017 0

С 2019 года жизнь россиян сильно подорожает Фото: pixabay.com

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Сегодня 9 октября. Главное к этому часу:

В Москве сгорел крупный торговый рынок. В пожарище взрывались автомобили, спасатели эвакуировали тысячи людей. Ущерб от инцидента — колоссальный.

Наталью Поклонскую хотят канонизировать. Авторы идеи уверены, что она ведет непримиримую борьбу со злом. Тем временем верующие Урала снова вышли на акции протеста против «Матильды».

Эксперты утверждают — введение новых налогов в России неизбежно. Авиастраховка, налог на обувь и вылов рыбы, налог с продаж — лишь малая часть, что ждет каждого из россиян.

Туры на популярные туристические направления резко подорожают из-за краха «ВИМ-авиа». Стоимость вырастет уже в новом туристическом сезоне.

Новые iPhone перестанут работать в России с 2018 года. Из-за нововведений компании Apple.

На Марсе нашли разгадку происхождения жизни на Земле. Ученым помогли гидротермальные месторождения.