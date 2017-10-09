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09 октября 2017
09:00  09 октября 2017 0

Поклонскую канонизируют, россиян обложат новыми налогами, NASA раскрыло тайну Марса. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Открытая лицензия от 10.07.2017. Бедность, нищета , скамейка, бедность, переживание, нет денег, отчаяние
С 2019 года жизнь россиян сильно подорожаетФото: pixabay.com

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Сегодня 9 октября. Главное к этому часу:

В Москве сгорел крупный торговый рынок. В пожарище взрывались автомобили, спасатели эвакуировали тысячи людей. Ущерб от инцидента — колоссальный.

Наталью Поклонскую хотят канонизировать. Авторы идеи уверены, что она ведет непримиримую борьбу со злом. Тем временем верующие Урала снова вышли на акции протеста против «Матильды».

Эксперты утверждают — введение новых налогов в России неизбежно. Авиастраховка, налог на обувь и вылов рыбы, налог с продаж — лишь малая часть, что ждет каждого из россиян.

Туры на популярные туристические направления резко подорожают из-за краха «ВИМ-авиа». Стоимость вырастет уже в новом туристическом сезоне.

Новые iPhone перестанут работать в России с 2018 года. Из-за нововведений компании Apple.

На Марсе нашли разгадку происхождения жизни на Земле. Ученым помогли гидротермальные месторождения.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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