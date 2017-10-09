Жену Трампа раскритиковали за чрезмерно откровенный наряд. ФОТО

Пользователи соцсетей набросились с критикой на супругу американского президента Дональда Трампа Меланьи за откровенный наряд, в котором первая леди Штатов появилась на благотворительной акции в Белом доме, сообщает агентство Nation News.
Критики уверены, что белый топ Меланьи Трамп слишком сильно облегал ее фигуру, отмечает портал «Экономика сегодня». При этом пользователи интернета положительно оценили красную юбку первой леди, которая удачно подошла к концепции мероприятия, посвященного латиноамериканскому наследию, пишет «Федеральное агентство новостей».
Ранее американцы в соцсетях поупражнялись в острословии по поводу нелепого наряда Меланьи Трамп, в котором она появилась на выступлении в американском постпредстве ООН, передает «Национальная служба новостей».