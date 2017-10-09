{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 октября 2017
08 октября 2017
08:51  09 октября 2017 1

Жену Трампа раскритиковали за чрезмерно откровенный наряд. ФОТО

Дональд Трамп, трамп дональд
Президент, в отличие от критиков, вполне доволен супругойФото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Пользователи соцсетей набросились с критикой на супругу американского президента Дональда Трампа Меланьи за откровенный наряд, в котором первая леди Штатов появилась на благотворительной акции в Белом доме, сообщает агентство Nation News.

Критики уверены, что белый топ Меланьи Трамп слишком сильно облегал ее фигуру, отмечает портал «Экономика сегодня». При этом пользователи интернета положительно оценили красную юбку первой леди, которая удачно подошла к концепции мероприятия, посвященного латиноамериканскому наследию, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее американцы в соцсетях поупражнялись в острословии по поводу нелепого наряда Меланьи Трамп, в котором она появилась на выступлении в американском постпредстве ООН, передает «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров