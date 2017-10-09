Губернатор Курганской области Алексей Кокорин попросил рассмотреть возможность увеличить поддержку региональных СМИ. Пожелание он высказал после доклада руководителя комитета по печати и архивам Сергея Мелехова, передает корреспондент «URA.RU».
Сергей Мелехов перечислил, куда тратятся бюджетные средства. Так, 14,5 млн рублей в год уходят на освещение деятельности правительства в различных СМИ, таких как ГТРК «Курган», телеканал «Шадр-ИНФО», агентствах «Новый регион», «Знак.ком» и «Федерал-пресс», районных газетах.
По его словам, 21,3 млн рублей субсидий выделяется на издание районных и областных газет. «В бюджетах наших газет это всего лишь 10%, остальные 90% газеты зарабатывают сами», — отметил Мелехов. В конце своего выступления он добавил, что суммарный тираж районных газет снизился на 7%. «Мы прекрасно понимаем важность сохранения тиражей печатных газет в нашей области, несмотря на призывы уйти в интернет, — отметил председатель комитета по печати. — В сельских районах газеты востребованы, их ждут и, самое главное, им верят».
«Абсолютно правильно вы ставите приоритеты по поддержанию районных газет», — согласился губернатор, однако добавил, что молодые люди чаще получают информацию из интернета. «Надо, Вадим Олегович (Шумков — прим.ред), подумать, как, не нарушая поручения президента, увеличить финансирование и районных газет, и электронных СМИ», — обратился глава региона к своему заму по внутренней политике.
Также чиновники выразили надежду, что смена руководства на «Почте России» будет способствовать решению накопившихся проблем. «На одних телеграммах и открытках они далеко не уедут», —отметил губернатор. Имя нового руководителя почтовой службы в регионе пока не озвучивается.
Журналисты областного издательского дома «Новый мир» ранее жаловались на задержки зарплат, однако, по данным источников, долги были погашены к 100-летнему юбилею главной газеты Зауралья. Из-за долгов бюджет региона находится под пристальным вниманием Минфина России, все расходы жестко регламентируются.