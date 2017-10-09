Житель Ямала отбился от цыганки при помощи носков. ВИДЕО

Жители Нового Уренгоя обратили внимание на цыган, которые начали ходить по подъездам и просить милостыню. Один из таких случаев обсуждается в группе «ЧП/ДТП/НУР/Происшествия/Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».
Пользователи обсуждают видео, как один из жильцов, в квартиру которого пришла женщина и стала просить подаяние, смог отбиться от незнакомки с помощью носков. Мужчина предложил женщине купить носки, а когда у той не оказалось денег, закрыл дверь.
Ранее в соцсетях новоуренгойцы жаловались, что в город прибыл табор и жителей стали одолевать попрошайки. По словам пользователей, они караулят ямальцев вблизи торговых центров и не дают сесть в автомобиль, пока не получат деньги. Правоохранительные органы якобы на проблему не реагируют.