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05 октября 2017
13:49  09 октября 2017 4

Житель Ямала отбился от цыганки при помощи носков. ВИДЕО

Цыгане. Челябинск., цыганка
Жители Нового Уренгоя жалуются на табор, приехавший в городФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Нового Уренгоя обратили внимание на цыган, которые начали ходить по подъездам и просить милостыню. Один из таких случаев обсуждается в группе «ЧП/ДТП/НУР/Происшествия/Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи обсуждают видео, как один из жильцов, в квартиру которого пришла женщина и стала просить подаяние, смог отбиться от незнакомки с помощью носков. Мужчина предложил женщине купить носки, а когда у той не оказалось денег, закрыл дверь.

Ранее в соцсетях новоуренгойцы жаловались, что в город прибыл табор и жителей стали одолевать попрошайки. По словам пользователей, они караулят ямальцев вблизи торговых центров и не дают сесть в автомобиль, пока не получат деньги. Правоохранительные органы якобы на проблему не реагируют.

Эльдар Булатов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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