Молодые предприниматели ХМАО записали видеоролик про Югру с участием фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
Видео представили на слете молодых предпринимателей округа в Ханты-Мансийске. Главным действующим лицом ролика стал Сергей Шнуров, который крикнул в камеру: «Югра!» В запись также включили высказывания блогера Сергея Дружко, президента России Владимира Путина, главы «Газпрома» Алексея Миллера и даже лидера ЛДПР Владимира Жириновского: в то время, когда на фоне появилась надпись «Не знаешь Югру?», он крикнул: «Ненавижу вас!»
В окружном слете молодых предпринимателей принимали участие свыше 150 бизнесменов из ХМАО, а также из других регионов. Одним из заданий для участников форума было получить привет для Югры от известных людей. Ролик с Сергеем Шнуровым стал в итоге победителем конкурса.