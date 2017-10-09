В подразделении челябинского министерства общественной безопасности прошли обыски

Сотрудники управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией ГУ МВД России по Челябинской области 9 октября провели выемку документов в одной из структур министерства общественной безопасности региона. Как сообщил «URA.RU» руководитель министерства Евгений Савченко, оперативно-следственные действия прошли в учебно-методическом центре областного госучреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения».
«Мы не мешаем работе правоохранительных органов и сами проведем служебную проверку», — подчеркнул Евгений Савченко.
По информации «URA.RU», поводом для визита силовиков стало заявление одного из сотрудников на руководителя учебно-методического центра, расположенного на улице 40 лет Октября в Челябинске. Автор заявления сообщил об имеющихся, по его данным, коррупционных преступлениях. «К нам не поступали данные о таком конфликте», — заявил «URA.RU» министр в ответ на просьбу прокомментировать происходящее.
По данным агентства, сотрудник учебно-методического центра, написавший заявление, является сыном руководителя одного из подразделений ГУ МВД по региону.