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16:49  09 октября 2017 0

В подразделении челябинского министерства общественной безопасности прошли обыски

ГУ МВД Челябинской области. Челябинск.
Полиция провела обыски в челябинском учебно-методическом центре гражданской обороныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией ГУ МВД России по Челябинской области 9 октября провели выемку документов в одной из структур министерства общественной безопасности региона. Как сообщил «URA.RU» руководитель министерства Евгений Савченко, оперативно-следственные действия прошли в учебно-методическом центре областного госучреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения».

«Мы не мешаем работе правоохранительных органов и сами проведем служебную проверку», — подчеркнул Евгений Савченко.

По информации «URA.RU», поводом для визита силовиков стало заявление одного из сотрудников на руководителя учебно-методического центра, расположенного на улице 40 лет Октября в Челябинске. Автор заявления сообщил об имеющихся, по его данным, коррупционных преступлениях. «К нам не поступали данные о таком конфликте», — заявил «URA.RU» министр в ответ на просьбу прокомментировать происходящее.

По данным агентства, сотрудник учебно-методического центра, написавший заявление, является сыном руководителя одного из подразделений ГУ МВД по региону.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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