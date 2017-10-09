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17:34  09 октября 2017 0

В Кургане спасатели достали ребенка из четырехметровой ямы

Минирование и эвакуация правительственных зданий. Челябинск, пожарный, вода, гидрант, мчс
Школьник провалился в котлован, играя в войнушкуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганским спасателям пришлось доставать ребенка из четырехметровой ямы. Школьник играл во дворе дома на улице Советской, 40 и угодил в котлован, вырытый для строительства гаража.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, инцидент произошел 3 октября. Девятилетние школьники играли в «войнушку», один из них по невнимательности провалился в вырытую яму и не смог самостоятельно выбраться. Приехавшее по вызову спасатели извлекли ребенка и осмотрели — к счастью, он не пострадал.

«Нам поступил звонок с благодарностью от родителей», — рассказал пресс-секретарь Главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

Татьяна Жаткина
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