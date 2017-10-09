Народный фронт проверит, у кого пермские больницы покупают лекарства и оборудование

Активисты Народного фронта будут искать факты сговора при закупках для лечебных учреждений. Как стало известно «URA.RU», общественники готовят масштабную проверку в сфере медицины.
Источник агентства в Общероссийском народном фронте (ОНФ) рассказал, что президентское движение начинает кампанию против злоупотреблений в сфере здравоохранения Пермского края. В рамках проекта «Карта картелей» общественники намерены ловить чиновников, бизнесменов и руководителей медучреждений на сговорах и подтасовках при госзакупках.
Член пермского штаба ОНФ, лидер общественной организации «Региональное здравоохранение» Дмитрий Омутных подтвердил, что проект активно заработает в Прикамье. «Мы будем выявлять случаи сговора при поставках в лечебные учреждения продуктов питания, медицинского оборудования, расходных материалов и препаратов», — пояснил «фронтовик», который будет координировать это направление.
В конце сентября в Москве был презентован проект ОНФ «Карта картелей». Там было озвучено, что в Пермском крае был выявлен картельный сговор при поставках питания в медицинские учреждения. «Фронтовики» пришли к выводу, что в период 2011—2017 годов связанные друг с другом компании получили госконтракты на сумму 4,6 млрд рублей. Торги проходили без снижения цен.
Источник, близкий к властям региона, отмечает, что ОНФ может доставить проблемы чиновникам: «Медицина — самая уязвимая отрасль в Пермском крае. К тому же в пермском ОНФ есть сразу несколько специалистов, способных „раскопать“ эту сферу. Другое дело, что и у губернатора есть запрос на раскрытие происходящего в здравоохранении. В то же время власти рассчитывают на конструктивный подход со стороны ОНФ — то есть на желание позитивных перемен, а не на войны с чиновниками».