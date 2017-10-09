22:35 09 октября 2017 0

Наследков покинул Урал "по семейным обстоятельствам" и пока не решил, как надолго Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Политтехнолог с самарскими корнями Сергей Наследков покинул Урал на неопределенный срок. В прошедшие выходные, как стало известно «URA.RU», он уже попрощался с коллегами и друзьями и уехал в Самару.

Среднему Уралу Сергей Наследков стал известен как представитель самарской команды политтехнологов, с 2011 года успешно работавших в Свердловской области. Наиболее заметным членом этой общности с берегов Волги считался Андрей Перла, сначала осевший в ранге помощника полпреда президента в УрФО, затем уехавший в правительство Севастополя и совсем недавно вернувшийся в Екатеринбург.

На Среднем Урале Наследков ярко отметился кампанией кандидатов «Уралвагонзавода» в гордуму Нижнего Тагила и Сергея Носова — в мэры муниципалитета. В 2012 году Наследков был в числе тех, кто принимал участие и в проекте «Холманских», когда начальник цеха УВЗ, позже ставший полпредом президента в УрФО, заявил о поддержке главы государства Владимира Путина. Наследков же руководил и фоновой кампанией «Единой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга в 2013 году. Об авторитете политтехнолога говорит тот факт, что в 2013—2014 годах его рассматривали на должность замглавы администрации губернатора Свердловской области. В последнее время Наследков занимался политконсалтингом, в том числе в Челябинской области.

«Самые теплые (несмотря на непривычно суровый климат) впечатления о Екатеринбурге, который я считаю самым благоустроенным и самым удобным для жизни российским городом-миллионником. Яркие и интересные люди, с которыми удалось поработать и познакомиться. В целом — было интересно!» — поделился Сергей Наследков с «URA.RU» впечатлениями от жизни на Урале, обтекаемо заявив, что уехал «по личным обстоятельствам».