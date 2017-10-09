«Боярышник»-убийца возвращается в российские магазины

В России в понедельник, 9 октября, истек срок запрета на продажу в торговых сетях спиртосодержащих продуктов, в том числе концентрата для ванн «Боярышник».
Судя по всему, Роспотребнадзор не стал продлевать этот срок, официальных заявлений по этому поводу сделано не было, а значит? продажа непищевой продукции и ароматизаторов с содержанием алкоголя свыше 25 градусов снова становится законной.
Между тем в ряде СМИ сегодня появилась информация, что правительство все-таки обсуждает продление запрета.
Запрет был введен правительством РФ после массовых отравлений «Боярышником» в Иркутске, напоминает «Национальная служба новостей». В декабре 2016 года несколько десятков человек скончались после того, как выпили концентрат для ванн «Боярышник», в составе которого оказался метиловый спирт.
Последний раз запрет продлевался 12 июля.