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09 октября 2017
21:24  09 октября 2017 2

«Боярышник»-убийца возвращается в российские магазины

Бомжатник Курган, боярышник
Продажа опасной для жизни жидкости вновь становится легальнойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России в понедельник, 9 октября, истек срок запрета на продажу в торговых сетях спиртосодержащих продуктов, в том числе концентрата для ванн «Боярышник».

Судя по всему, Роспотребнадзор не стал продлевать этот срок, официальных заявлений по этому поводу сделано не было, а значит? продажа непищевой продукции и ароматизаторов с содержанием алкоголя свыше 25 градусов снова становится законной.

Между тем в ряде СМИ сегодня появилась информация, что правительство все-таки обсуждает продление запрета.

Запрет был введен правительством РФ после массовых отравлений «Боярышником» в Иркутске, напоминает «Национальная служба новостей». В декабре 2016 года несколько десятков человек скончались после того, как выпили концентрат для ванн «Боярышник», в составе которого оказался метиловый спирт.

Последний раз запрет продлевался 12 июля.

Феликс Сорокин
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