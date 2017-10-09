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09 октября 2017
Главные новости Свердловской области
21:50  09 октября 2017 0

«Бурановские бабушки» из уральской колонии вызвали ожесточенные споры в Сети. ВИДЕО

Побег из спецучилища в Рефтинском., колючая проволока, запрет, забор, зона, колония, тюрьма, ограждение
Свободным россиянам не понравилось творчество заключенныхФото: Василий Гришин © URA.RU

Заключенные Краснотурьинской женской колонии объединились в творческий коллектив, возраст участниц которого составляет не менее 55 лет. Нарезка их выступлений попала в Сеть, где свободные граждане принялись за активное обсуждение. Группа «Типичный Екатеринбург» «ВКонтакте» окрестила их местными «Бурановскими бабушками».

На кадрах женщины исполняют песни в стилизованных русских народных костюмах, дополняя номер танцами в стиле «кто во что горазд». На последних секундах записи видно, что зрительницы представления встречают артисток «на ура».

«Веселые и беспечные», — начала обсуждение Елена Ведерникова. «Ага, милые и добрые, жаль, что убили кучу народа, но, безусловно, заслуживают пиара!» — негодует Игорь Матвеев. Кто-то выразил недовольство тем, что заключенные живут за счет налогоплательщиков. «Елена, х…а ли не веселиться. За наш счет живут. Крыша есть, квартплаты нет. Еда по расписанию», — возмутился Илья Рябов.

Ранее «День открытых дверей» был объявлен в исправительных колониях шести российских регионов. Акция была посвящена 200-летию указа императора Александра I о создании этапов на пути в Сибирь, пишет «Национальная служба новостей».

Иван Антонов
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