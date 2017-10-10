04:28 10 октября 2017 0

23 российских школьника смогли набрать более 300 балов по итогам ЕГЭ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рособрнадзор впервые со временем введения ЕГЭ подсчитал трехсотбальников — выпускников, набравших максимальное количество баллов за три экзамена. На всю Россию таких ребят набралось лишь 23 — девять девушек и четырнадцать парней, среди которых трое жителей УрФО.

Согласно данным Рособрнадзора, пятеро из всех трехсотбалльников являются выпускниками московских учебных учреждений — центров и лицеев при главных вузах столицы (МГУ, МИФИ и МГТУ имени Баумана). Северную столицу в списке самых умных выпускников представил бывший учащийся президентского физико-математического лицея № 239. Урал в почетном списке представили выходцы из Екатеринбурга Константин Махнев и Дмитрий Рыбин из Екатеринбурга (оба окончили школу при Уральском федеральном университете им. Ельцина), Даниил Уткин из Кургана.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов назвал участников списка интеллектуальной элитой России, отметив, что в будущем они смогут вывести науку на новый уровень. «Система ЕГЭ позволяет выявить таких выпускников и дает им возможность поступить на бюджетные места в лучшие вузы России. Сейчас они уже определили свою дальнейшую судьбу. Кто-то выбрал путь в фундаментальную науку. Есть и такие, кто поступил в технический вуз или остался учиться в своем регионе. Но какой бы вуз они ни окончили и какую бы профессию ни избрали себе в дальнейшем, хочется верить, что эти выпускники — будущая интеллектуальная элита нашей страны», — отметил Кравцов в беседе с «Известиями».