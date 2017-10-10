06:47 10 октября 2017 0

Доклад поручено предоставить до 1 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить доклад о задолженности российских регионов перед федеральным бюджетом. Как сообщает пресс-служба Кремля, документ должен быть предоставлен до 1 ноября.

В поручении предполагается пересмотреть обязательства регионов перед федеральным бюджетом по всем соглашениям о предоставлении им бюджетных кредитов, заключенным ранее. В течение семи лет после реструктуризации всем регионам надо будет ежегодно вносить платежи, чтобы погасить накопленную задолженность.

В 2018—2019 годах платеж составит 5% от накопленных на 1 января 2018 года долгов. В 2020 году он будет составлять 10%, а в 2021—2024 годах — 20%.

Отмечается, что для регионов, которые в 2018—2019 годах обеспечат темпы прироста неналоговых и налоговых доходов своего бюджета не ниже темпов инфляции, будет проведена дальнейшая реструктуризация накопленной задолженности с установлением ежегодного платежа. В 2020 и 2029 годах его размер будет составлять 5% от накопленной 1 января задолженности, в 2021—2028 годах составит 10%.