{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 68,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
09 октября 2017
06:47  10 октября 2017 0

Путин поручил кабмину подготовить доклад о реструктуризации долгов регионов

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений, мантуров денис, холманских игорь, путин владимир
Доклад поручено предоставить до 1 ноябряФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить доклад о задолженности российских регионов перед федеральным бюджетом. Как сообщает пресс-служба Кремля, документ должен быть предоставлен до 1 ноября.

В поручении предполагается пересмотреть обязательства регионов перед федеральным бюджетом по всем соглашениям о предоставлении им бюджетных кредитов, заключенным ранее. В течение семи лет после реструктуризации всем регионам надо будет ежегодно вносить платежи, чтобы погасить накопленную задолженность.

В 2018—2019 годах платеж составит 5% от накопленных на 1 января 2018 года долгов. В 2020 году он будет составлять 10%, а в 2021—2024 годах — 20%.

Отмечается, что для регионов, которые в 2018—2019 годах обеспечат темпы прироста неналоговых и налоговых доходов своего бюджета не ниже темпов инфляции, будет проведена дальнейшая реструктуризация накопленной задолженности с установлением ежегодного платежа. В 2020 и 2029 годах его размер будет составлять 5% от накопленной 1 января задолженности, в 2021—2028 годах составит 10%.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров