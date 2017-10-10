07:26 10 октября 2017 0

Саудиты неоднократно подвергались атакам соседей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В СМИ появилась информация о запуске Йеменом баллистической ракеты в сторону Саудовской Аравии.

Ракета упала на юго-западе Саудовской Аравии в районе округа Джизан. Пока никакой информации о жертвах и разрушениях не поступало, пишет «Федеральное агентство новостей».

Этим летом недалеко от Мекки удалось перехватить ракету, которую также запустили с территории Йемена, добавляет агентство Nation news. Тогда арабская коалиция возложила ответственность за инцидент на шиитских хуситов из числа йеменских повстанцев.