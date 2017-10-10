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10 октября 2017
09:00  10 октября 2017 0

100 чиновников ждет повышение, новая схема обмана ОСАГО, чудо с иконой. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, заксобрание свердловской области, зал заседаний, законодательное собрание со, депутаты
Эксперты назвали самых перспективных чиновников, будущих министров и губернаторовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 10 октября. Главное к этому часу:

Эксперты определили список чиновников, которых ждёт повышение. В нем — более 100 фамилий. Эти люди могут стать новыми министрами и губернаторами. Тем временем «Единая Россия» готовится к перезагрузке — в партии свободна уже вторая ставка.

Появилась новая схема мошенничества с электронными полисами ОСАГО. К ней причастны компании-посредники страховщиков.

Минтранс расширил список вещей, которые разрешат взять в самолет бесплатно. И смогут даже пассажиры с невозвратными билетами.

Православные активисты передали патриарху Кириллу 100 тысяч подписей против «Матильды». Попасть к главе РПЦ им удалось только со второго раза.

На останках солдата Красной Армии проявились нерукотворные иконы. О находке сообщил известный свердловский исследователь.

Звезда сериала «Ольга» неожиданно для всех принял ислам. Его родные думали, что парня завербовали.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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