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10 октября 2017
09 октября 2017
12:49  10 октября 2017 1

Екатеринбургским депутатам представили «временного Тунгусова»

Интервью с координатором Единой России по Екатеринбургу Михаилом Клименко, улыбка, смех, клименко михаил
Знакомство с Михаилом Клименко немного успокоило гордумуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Партизанский конфликт в гордуме Екатернбурга завершен. Две недели депутаты блокировали предложения мэрии для выяснения вопроса о своей дальнейшей судьбе и сегодня, 10 октября, получили промежуточный ответ.

На прошлом заседании гордума заблокировала два важных для мэрии постановления, касающихся делопроизводства, Инцидент был вызван неопределенностью, возникшей с окончанием выборов губернатора. Бывший куратор гордумы, руководитель администрации главы региона Владимир Тунгусов, просто перестал отвечать на звонки. Возник вопрос о том, с кем теперь договариваться по различным вопросам, в первую очередь — о грядущих в 2018 году президентских выборах.

Две недели, блокируя предложения мэрии, депутаты пытались вызвать представителя губернатора на переговоры. Ожидалось, что с этой целью может быть сорвано сегодняшнее заседание гордумы под предлогом отсутствия в повестке значимых вопросов. Вместо этого утром было объявлено о проведении закрытого заседания фракции «Единой России». Как рассказывают источники «URA.RU», основной целью собрания стало представление депутатам нового куратора выборов от ЕР — Михаила Клименко. Кроме того, секретарь реготделения Виктор Шептий заверил их, что до сих пор еще не принято решение об упразднении партийных списков на грядущих выборах, потому что «это все еще в стадии обсуждения».

После заседания фракции на думе депутаты приняли решение как можно быстрее рассмотреть на рабочих группах все спорные вопросы и принять их на следующем заседании. Теперь конфликт можно считать оконченным. С той поправкой, что, как пояснили депутаты корреспонденту «URA.RU» в неофициальных разговорах, статус Михаила Клименкo понятен не полностью, как и то, будет ли он единолично принимать решения по выборам.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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