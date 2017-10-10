{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
09 октября 2017
08 октября 2017
07 октября 2017
15:35  10 октября 2017 0

На месторождениях ХМАО медведи активизировались перед зимней спячкой

Хищники приходят и пугают вахтовиков каждый деньФото: Гален Роуэлл

Рабочие в ХМАО жалуются на активность медведей: по словам людей, косолапые приходят на месторождения и пугают их буквально каждый день.

Как сообщили «URA.RU» в Департаменте природных ресурсов ХМАО, к ним поступило большое количество заявлений, которые написали рабочие месторождений ООО «РН-Юганскнефтегаз», расположенных в Ханты-Мансийском и Нефтеюганском районах автономного округа.

«Они просят прислать инспекторов, чтобы прогнали хищников. Приезжали несколько раз с проверкой, но никаких медведей не видели. А нам пишут, что медведи приходят каждый день. Может, они просто работать не хотят и поэтому про медведей придумывают?» — в шутку предположили в Департаменте природных ресурсов ХМАО.

Если же всерьез, то в департаменте опасаются, что из-за холодного лета в этом году медведи могли не успеть нагулять необходимый им запас жира для спячки, что может привести к инцидентам.

Ранее «URA.RU» неоднократно сообщало о том, что в ХМАО медведи все чаще стали приходить в населенные пункты или на месторождения к людям. В августе пришлось даже застрелить медведя, который пугал работников и пассажиров аэропорта Нягани.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров