На месторождениях ХМАО медведи активизировались перед зимней спячкой

Рабочие в ХМАО жалуются на активность медведей: по словам людей, косолапые приходят на месторождения и пугают их буквально каждый день.
Как сообщили «URA.RU» в Департаменте природных ресурсов ХМАО, к ним поступило большое количество заявлений, которые написали рабочие месторождений ООО «РН-Юганскнефтегаз», расположенных в Ханты-Мансийском и Нефтеюганском районах автономного округа.
«Они просят прислать инспекторов, чтобы прогнали хищников. Приезжали несколько раз с проверкой, но никаких медведей не видели. А нам пишут, что медведи приходят каждый день. Может, они просто работать не хотят и поэтому про медведей придумывают?» — в шутку предположили в Департаменте природных ресурсов ХМАО.
Если же всерьез, то в департаменте опасаются, что из-за холодного лета в этом году медведи могли не успеть нагулять необходимый им запас жира для спячки, что может привести к инцидентам.
Ранее «URA.RU» неоднократно сообщало о том, что в ХМАО медведи все чаще стали приходить в населенные пункты или на месторождения к людям. В августе пришлось даже застрелить медведя, который пугал работников и пассажиров аэропорта Нягани.