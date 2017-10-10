В Курганской области число детей, оказавшихся на лечении в стационаре из-за психологических проблем, выросло в четыре раза. Еcли в 2016 году прошли лечение всего четыре ребенка, то за неполный 2017 год на больничной койке оказались уже 16 детей, сообщает kurgan.ru.
Врачи отмечают, что их пациенты становятся все младше, при этом диагнозы у них — достаточно серьезные. «К тем детям, которые стали участниками „сайтов смерти“, подходы совершенно иные. Психологам будет очень тяжело, они еще не умеют в полной мере работать с такими детьми», — говорит психиатр Ирина Соболева.
Ирина Орлова, психолог Курганской областной психоневрологической больницы, говорит, что целью терапии является обучение ребенка приспосабливаться к новым условиям окружающей среды. «Умение контролировать свои эмоции при каком-то стрессовом событии, при определенных жизненных обстоятельствах, ситуациях», — формулирует она задачи медиков.
В областном департаменте здравоохранения отметили, что с подобной проблемой сталкиваются не только в Зауралье. «Это мировая проблема, в нашей области очень много делают для профилактики. У нас есть центр помощи подросткам, мы патронируем семьи, разработана целая программа», — отметила начальник управления областного департамента здравоохранения Татьяна Севостьянова.
Медики напоминают родителям, что им стоит больше внимания уделять своим детям.