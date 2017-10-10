За последние сутки Военно-воздушные силы России нанесли 182 удара по позициям боевиков в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Российская авиация продолжила ликвидацию боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, которые вторглись в провинцию с запада Ирака, пишет «Федеральное агентство новостей».
Конашенков также отметил, что в результате российских авиаударов в районе сирийского Меядина уничтожены около 70 боевиков.
Ранее все мировые СМИ облетела новость о том, что россияне Роман Заболотный и Григорий Цурканов погибли в сирийском плену, отказавшись принять ислам. «Утро.ру» напоминает, что добровольцы из РФ героически сражались бок о бок с правительственными войсками Сирии, а когда попали в плен, то сумели дезинформировать боевиков, чтобы помочь союзникам удержать оборону в провинции.