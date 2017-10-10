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10 октября 2017
16:05  10 октября 2017 4

Десятки убитых террористов! За сутки Россия нанесла около 200 авиаударов по боевикам в Сирии. ВИДЕО

ВКС РФ продолжило уничтожать боевиков, которые вторглись в Сирию с запада ИракаФото: Минобороны РФ
новость из сюжета:
Война в Сирии
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За последние сутки Военно-воздушные силы России нанесли 182 удара по позициям боевиков в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российская авиация продолжила ликвидацию боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, которые вторглись в провинцию с запада Ирака, пишет «Федеральное агентство новостей».

Конашенков также отметил, что в результате российских авиаударов в районе сирийского Меядина уничтожены около 70 боевиков.

Ранее все мировые СМИ облетела новость о том, что россияне Роман Заболотный и Григорий Цурканов погибли в сирийском плену, отказавшись принять ислам. «Утро.ру» напоминает, что добровольцы из РФ героически сражались бок о бок с правительственными войсками Сирии, а когда попали в плен, то сумели дезинформировать боевиков, чтобы помочь союзникам удержать оборону в провинции.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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