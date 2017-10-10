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10 октября 2017
17:35  10 октября 2017 0

Диспетчер Шереметьево предотвратил авиакатастрофу в небе над столицей

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Лайнер неожиданно пошел на второй круг и мог врезаться в набирающий высоту самолетФото: Pixabay

Диспетчер московского аэропорта Шереметьево предотвратил столкновение двух самолетов. Инцидент произошел накануне вечером.

В 21:54 во время взлета самолета компании «Аэрофлот», который должен был лететь в Алма-Ату, диспетчер вышел на связь с пилотом и сообщил ему, что другой борт неожиданно зашел на второй круг и представляет реальную угрозу для пассажиров.

Расстояние между воздушными судами было критическим, пишет Telegram-канал Mash. Благодаря работе диспетчера и пилота самолеты удалось развести. Рейс SU 1946 благополучно улетел в Казахстан.

В сентябре аэропорт Шереметьево подвергся атаке телефонных лжеминеров. Они сообщили, что в здании заложена бомба. Пассажиры и сотрудники аэропорта были эвакуированы, пишет «Национальная служба новостей».

Иван Антонов
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