Диспетчер московского аэропорта Шереметьево предотвратил столкновение двух самолетов. Инцидент произошел накануне вечером.
В 21:54 во время взлета самолета компании «Аэрофлот», который должен был лететь в Алма-Ату, диспетчер вышел на связь с пилотом и сообщил ему, что другой борт неожиданно зашел на второй круг и представляет реальную угрозу для пассажиров.
Расстояние между воздушными судами было критическим, пишет Telegram-канал Mash. Благодаря работе диспетчера и пилота самолеты удалось развести. Рейс SU 1946 благополучно улетел в Казахстан.
В сентябре аэропорт Шереметьево подвергся атаке телефонных лжеминеров. Они сообщили, что в здании заложена бомба. Пассажиры и сотрудники аэропорта были эвакуированы, пишет «Национальная служба новостей».