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10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
19:00  10 октября 2017 0

Более половины депутатов гордумы Екатеринбурга отказались от планов по переизбранию

Заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, заседание, депутаты, зал заседаний, гордума, екатеринбургская городская дума
Желающих оплачивать кампанию из своего кармана в думе малоФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге стартовала избирательная кампания по выборам следующего созыва гордумы в 2018 году. Об открытии предвыборного штаба и назначении его руководителем депутата Заксобрания Андрея Жуковского официально объявила «Справедливая Россия». В ЛДПР корреспонденту «URA.RU» заявили, что работа ведется уже месяц и сосредоточена по агитации в Кировском, Орджоникидзевском, Чкаловском и Железнодорожном районах города, руководят процессом совместно куратор реготделения Даниил Шилков и координатор свердловского отделения Антон Гусев. В КПРФ фактически старт кампании объявили на заседании бюро в субботу, но при этом там пока возникла проблема с тем, кто возглавит процесс. Как сообщают источники «URA.RU», скорее всего, это будет бывший кандидат в губернаторы Свердловской области Алексей Парфенов, но окончательное решение еще не принято и у главы обкома Александра Ивачева сохраняются шансы самому заняться этой работой.

Традиционно избирательные штабы в Екатеринбурге начинают работать не ранее чем за полгода до Единого дня голосования. То, что в этот раз процесс начался значительно раньше, эксперты объясняют изменившимися политическими условиями: «В отсутствие противостояния между городом и областью партиям придется самостоятельно решать вопрос о том, как и на какие средства проводить кампанию. Открытие штабов — это такой способ обозначить себя, начать переговоры с возможными спонсорами, а также привлечь к себе новых перспективных кандидатов», — поясняет руководитель уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин. Аналогичное мнение высказал и политтехнолог Алексей Швайгерт, отметив, что ближайшей задачей штабов в плане агитации станет повышение популярности партий в отдельных районах, где реготделения в первую очередь рассчитывают провести своих одномандатников.

При этом эксперты отметили, что особенностью грядущей кампании станет качественное изменение состава кандидатов. Опять же, в условиях отсутствия противостояния, ни мэрии Екатеринбурга, ни администрации губернатора нет необходимости обеспечивать контроль над гордумой, а вместе с тем — и вести на выборы подконтрольных руководителей бюджетных учреждений и представителей крупного бизнеса. Вместо этого упор сместится на представителей малого бизнеса — тех, у кого есть амбиции и при этом собственные финансовые ресурсы для проведения агитационной кампании.

Собеседники корреспондента «URA.RU» в гордуме подтверждают подобный сценарий: порядка 60% действующих депутатов в неофициальных разговорах между собой заявляют, что не планируют переизбираться — не видят смысла делать это за свой счет. Правда, с оговоркой, что до сих пор на рассмотрение Заксобрания не внесено изменение правил выбора нового состава гордумы, в том числе, неизвестно до конца, сохранится ли возможность избрания по партийным спискам. Кроме того, часть депутатов откладывает принятие решение до весны в надежде, что в зачет за прошлые заслуги им все-таки поступят какое-то предложение и гарантии финансовой поддержки от мэрии или резиденции губернатора.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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