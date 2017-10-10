Мэр Нижней Туры простил компании Вексельберга миллиард рублей

Мэр Нижней Туры Алексей Стасенко принял решение отозвать иск на миллиард рублей, который горадминистрация подавала к ООО «СТК», аффилированной с Виктором Вексельбергом. Свое решение глава города никак не объясняет, но само событие стало поводом для документального расследования, проведенного одним из екатеринбургских телеканалов.
Компания «СТК» с 2004 по 2014 года обслуживала коммунальные сети Нижней Туры. За это время трубы, по которым подается тепло в дома, были доведены до такого состояния, что большая часть гигакалорий оставалась на улице, не доходя до квартир. В 2014 году мэрия заключила договор концессии и передала сети ООО «Гэско». По условиям договора, компания брала на себя обязательства провести модернизацию теплоснабжения, взамен получая плату за транспортировку теплоносителя от ресурсоснабжающих компаний.
При передаче муниципальной собственности новый подрядчик провел инвентаризацию и подал иск к ООО «СТК», обвинив компанию в том, что все эти годы она эксплуатировала сети ненадлежащим образом, доведя их до абсолютно изношенного состояния. Иск был отклонен: суд посчитал, что претензии вправе подавать лишь конечный собственник — муниципалитет. Тогда претензия была поддержана муниципалитетом — в июле 2017 года в суд обратилась уже горадминистрация. Первое заседание по данному делу было назначено на 12 октября, но за несколько дней до него стало известно, что Алексей Стасенко подал ходатайство об отзыве претензий.
В своем расследовании журналисты «Крик-ТВ» пришли к выводу, что причиной отзыва иска может быть сговор между главой Нижней Туры и и. о. гендиректора ПАО «Т-Плюс», которой принадлежит ООО «СТК», Денисом Паслером. Последний помог Алексею Стасенко занять мэрское кресло. Конечной целью при этом является расторжение договора муниципалитета с «ГЭСКО», уже вложившей в ремонт труб несколько десятков миллионов рублей, и возврат теплосетей в ведение ООО «СТК».
Премьера расследования назначена на полночь 11 октября в эфире «Крик-ТВ».