Трамп дал ответ о начале третьей мировой войны. ВИДЕО

23:01 10 октября 2017 2

Америка на правильном пути — убеждает президент Фото: wikimedia.org/The White House

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация Вашингтона с ним во главе действует гораздо умнее, чем все предыдущие. Он отрицает, что его решения могут привести к мировому конфликту.

Таким образом президент США ответил на обвинения американского сенатора Боба Крокера в развязывании третьей мировой.

«Мы были на неправильном пути. Если вы взглянете на последние 25 лет, на результаты правления предыдущих администраций, то увидите, что мы были на пути к большим проблемам, проблемам, которых ранее мир не видел. Мы сейчас на правильном пути», — приводит RT его слова.

Ранее стало известно, что в американском сенате считают опасным поведение Трампа. Крокер сообщил, что от роковой ошибки президента удерживают лишь политические «тяжеловесы» в лице министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря Рекса Тиллерсона.