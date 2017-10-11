04:19 11 октября 2017 0

Глава ООН Антониу Гуттериш призывает отказаться от подобных извращенных методов Фото: Patrick Gruban/Wikipedia

По данным Организации объединенных наций, Китай, Иран, Ирак и Саудовская Аравия проводят подавляющее количество смертных казней в мире. Об этом сообщил глава ООН Антониу Гутерриш на выступлении в международный день против смертной казни.

«Сегодня лишь четыре страны проводят 87% всех зарегистрированных казней», — заявил генсек ООН. По данным международной организации, в прошлом году количество приведенных в исполнение смертных приговоров уменьшилось на 37% по сравнению с результатами за 2015 год, передает «Экономика сегодня».

Гутерриш призывает отказаться от подобных извращенных методов наказания людей. Кроме этого чиновник добавил, что многие правительства намеренно скрывают информацию о том, кто был приговорен к смертной казни и за что.