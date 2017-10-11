06:12 11 октября 2017 0

Дело о гибели бывшей заключенной дошло до регионального омбудсмена Фото: depositphotos.com © URA.RU

ГУФСИН по Пермскому отреагировал на обвинения в причинении вреда здоровью осужденной, которая позже скончалась на свободе. Представители ведомства озвучили свою версию произошедшего.

По словам представителей ГУФСИН, осужденная на протяжении всего тюремного срока состояла на учете в медчасти колонии из-за ряда хронических заболеваний, но многократно отказывалась от препаратов и лечения. В медицинской документации колонии имеются соответствующие записи. Об отказе девушки от медицинской помощи медики сообщали Росздравнадзор, пишет «59.ру».

«Смерть наступила в результате тяжелого заболевания, достоверно диагностированного при проведении клинико-лабораторных и инструментальных исследований, консультаций специалистов. Лечебно-диагностические мероприятия проведены в полном объеме, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи при данном заболевании», — пояснили в краевом ГУФСИН.

Напомним, что отбывавшая срок за наркоторговлю девушка была освобождена по медицинским показаниям, но вскоре скончалась. Мать девушки, фактически, обвинила ГУФСИН в отложенном убийстве дочери, заявив, что в колонии ее подвергали настоящим пыткам. Дело дошло до краевого омбудсмена. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «оказание медицинских услуг, опасных для жизни и здоровья, повлекших смерть по неосторожности».