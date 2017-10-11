Министерство обороны РФ обратилось к США с предложением объяснить действия американцев в Сирии и их «избирательную слепоту», позволяющей боевикам чувствовать себя свободно и даже отбирать у мирных жителей гуманитарную помощь.
По словам официального представителя минобороны Игоря Конашенкова, поводом стал инцидент, произошедший на этой неделе. Из лагеря беженцев «Рукбан», находящегося на подконтрольной США территории, вышли 600 боевиков и захватили две колоны с гумманитарным грузом, двигавшихся в провинции Дераа в южной зоне деэкскалации.
«С учетом такого серьезного подкрепления, при благоволении США, живой силой и формирования запаса медикаментов с провизией, не нужно быть экспертом, чтобы спрогнозировать попытку срыва мирного соглашения теперь и в южной зоне деэскалации», — цитирует Игоря Конашенкова «Комсомольская правда».
Как уточняет RT, в Минобороне произошедшее рассматривают как попытку срыва мирного соглашения, действующего в южной зоне деэскалации конфликта.