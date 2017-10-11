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11 октября 2017
14:43  11 октября 2017 0

Минобороны РФ требует от США объяснить «избирательную слепоту» в отношении боевиков в Сирии

США, комета,метеор,сирия, американский флаг, флаг сша, военная одежда, эмблема сша
Американские солдаты "не заметили" 600 боевиковФото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство обороны РФ обратилось к США с предложением объяснить действия американцев в Сирии и их «избирательную слепоту», позволяющей боевикам чувствовать себя свободно и даже отбирать у мирных жителей гуманитарную помощь.

По словам официального представителя минобороны Игоря Конашенкова, поводом стал инцидент, произошедший на этой неделе. Из лагеря беженцев «Рукбан», находящегося на подконтрольной США территории, вышли 600 боевиков и захватили две колоны с гумманитарным грузом, двигавшихся в провинции Дераа в южной зоне деэкскалации.

«С учетом такого серьезного подкрепления, при благоволении США, живой силой и формирования запаса медикаментов с провизией, не нужно быть экспертом, чтобы спрогнозировать попытку срыва мирного соглашения теперь и в южной зоне деэскалации», — цитирует Игоря Конашенкова «Комсомольская правда».

Как уточняет RT, в Минобороне произошедшее рассматривают как попытку срыва мирного соглашения, действующего в южной зоне деэскалации конфликта.

Виктор Жуков
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