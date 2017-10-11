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11 октября 2017
15:17  11 октября 2017 0

Forbes поставил уральский завод в один ряд с Google и Microsoft

ММК. 85 лет. Магнитогорск, ммк, проходная, производство, магнитогорск
ММК стал лучшим работодателем в РоссииФото: Илья Московец © URA.RU

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) вошел в мировой рейтинг американской версии журнала Forbes как наиболее привлекательная для трудоустройства компания. По версии издания, ММК является лучшим работодателем в России.

В списке из 500 компаний со всего мира ММК занял 214-е место. В этом же перечне оказались еще три российских бренда: «Московская биржа» (466-е место), «ФосАгро» (468-е место) и банк ВТБ (486-е место). Первое место в рейтинге занял американский холдинг Alphabet, в который входит Google. Следом идут Microsoft и Japan Exchange Group.

Рейтинг составлен на основе списка двух тысяч крупнейших публичных компаний мира, ежегодно составляемого журналом Forbes Global 2000. Во внимание принимались имидж компаний, условия работы и многопрофильность. Также оценить работодателей составители рейтинга попросили самих сотрудников.

Генеральный директор ММК Павел Шиляев сообщил, что социальная ответственность — это один из приоритетов комбината: «Инвестиции в социальные программы, в качество жизни наших работников и их семей, в поддержку пенсионеров — это вклад в общее развитие предприятия и в наше общее будущее».

За первые шесть месяцев 2017 года ММК направил на реализацию социальных программ и благотворительных проектов свыше 670 млн рублей, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сергей Дианов
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