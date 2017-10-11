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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
16:39  11 октября 2017 0

Главному художнику Екатеринбурга объявлен выговор. «А с сити-менеджера как с гуся вода»

Градостроительный совет. Екатеринбург, косенко сергей, фогель дмитрий, яскевич сергей
Дмитрия Фогеля выставили виноватымФото: Анна Майорова © URA.RU

Главному художнику Екатеринбурга Дмитрию Фогелю объявлен выговор со стороны руководства городской администрации. Его посчитали ответственным за «техническую ошибку» в важном постановлении по благоустройству.

Летом сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о приеме заявок от жителей города, где им предлагалось назвать территории, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве. На это горожанам выделили всего полдня, так прием заявок по документу заканчивался в этот же день — 22 июня. Более того, в этом же постановлении департаменту архитектуры поручалось опубликовать объявление о приеме заявок задним числом, а именно 16 июня.

На это обратил внимание свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских, который обратился в прокуратуру. «Прокурорские согласились с моим замечанием и заключили, что все сроки для предложений граждан и размещения информации на официальном сайте мэрии истекли на дату принятия нормативно-правового акта. Фактически документ Якоба можно назвать недействительным», — пояснил парламентарий. В администрации Екатеринбурга ошибку назвали технической, а виноватым выставили главного художника города.

«За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в нарушениях при подготовке указанного нормативного правового акта, начальнику отдела дизайна городской среды — главному художнику Фогелю Д. М. объявлен выговор», — говорится в ответе замглавы администрации города Алексея Белышева Андрею Альшевских.

При этом депутат Госдумы возмущен тем, как разрешилась ситуация: «А с сити-менеджера как с гуся вода. Непыльная работа у Александра Эдмундовича, когда виноваты все, кроме него». Связаться с Дмитрием Фогелем не удалось — он не ответил на звонок.

Александр Пономарев
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