Российские госкомпании уличили в закупках у Microsoft в обход санкций

17:01 11 октября 2017 0

Российская оборонка все еще не может работать без американских программ Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Издание Reuters провело расследование и выяснило, что российские госкомпании, несмотря на санкции, продолжают закупать американское программное обеспечение. В том числе программы приобретают для предприятий оборонного сектора.

Журналисты проверили сайт госзакупок и обнаружили, что там закрыто множество заявок на установку программного обеспечения от Microsoft. Заявки поступали от Главгосэкспертизы, которая строит мост в Крыму, предприятия «Алмаз-Антей», производящего комплексы «Бук», один из которых, как предполагается, сбил малазийский лайнер над Украиной, и даже санаторий «Крым» Министерства обороны. В общей сложности было продано порядка пяти тысяч копий программных продуктов на общую сумму в 60 миллионов рублей — чуть больше одного миллиона долларов.

В расследовании Reuters подчеркивается, что после введения санкций американским компаниям было запрещено продавать свои товары организациям, включенным в черный список. Но в данном случае поставки осуществлялись не напрямую, а через цепочку посредников. При этом часть покупателей сообщали о себе ложные сведения, чтобы не попасть под санкции.