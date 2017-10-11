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11 октября 2017
17:01  11 октября 2017 0

Российские госкомпании уличили в закупках у Microsoft в обход санкций

Клипарт Август. Нижневартовск., компьютеры, мониторы
Российская оборонка все еще не может работать без американских программФото: Александр Елизаров © URA.RU

Издание Reuters провело расследование и выяснило, что российские госкомпании, несмотря на санкции, продолжают закупать американское программное обеспечение. В том числе программы приобретают для предприятий оборонного сектора.

Журналисты проверили сайт госзакупок и обнаружили, что там закрыто множество заявок на установку программного обеспечения от Microsoft. Заявки поступали от Главгосэкспертизы, которая строит мост в Крыму, предприятия «Алмаз-Антей», производящего комплексы «Бук», один из которых, как предполагается, сбил малазийский лайнер над Украиной, и даже санаторий «Крым» Министерства обороны. В общей сложности было продано порядка пяти тысяч копий программных продуктов на общую сумму в 60 миллионов рублей — чуть больше одного миллиона долларов.

В расследовании Reuters подчеркивается, что после введения санкций американским компаниям было запрещено продавать свои товары организациям, включенным в черный список. Но в данном случае поставки осуществлялись не напрямую, а через цепочку посредников. При этом часть покупателей сообщали о себе ложные сведения, чтобы не попасть под санкции.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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