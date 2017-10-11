В Госдуме выступили против сокращения президентских грантов

18:11 11 октября 2017 0

Гражданские проекты и так получают меньше, чем хотелось бы, считает Гаврилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экономический блок правительства предложил сократить объем президентских грантов с прошлогодних семи миллиардов рублей до четырех миллиардов. Инициатива уже внесена в проект федерального бюджета на следующий год. Однако против выступили депутаты Госдумы, которые считают, что Фонд президентских грантов прекрасно зарекомендовал себя и мешать его работе нельзя.

«Фонд смог выстроить управление тысячами заявок на гранты — это очень высокие требования к заявкам, проведение семинаров по их оформлению, экспертная оценка заявок, их финансирование и прочее. Это реальный инструмент поддержки ответственных патриотически настроенных активистов в регионах», — заявил глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, пишет «Парламентская газета».

Фонд президентских грантов был создан в марте 2017 года. Его цель — поддержка и развитие российских НКО, работающих в сферах образования, здравоохранения, помощи инвалидам и детям, исторического наследия и социальной помощи. По словам Сергея Гаврилова, на 2018 год в Фонд поступило заявок на 50 миллиардов рублей.