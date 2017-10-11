Instagram и Facebook дали сбой по всему миру

22:05 11 октября 2017 0

Социальные сети плохо работают и в Америке, и в Европе, и в Азии Фото: Анна Майорова © URA.RU

По всему миру пользователи Instagram и Facebook жалуются на сбои в работе социальных сетей. Ошибка возникает, как отмечается, и при попытке зайти на сайты с компьютера, и при попытке открыть мобильные приложения.

Сбои происходят при обновлении ленты новостей, клике на определенные страницы, а также при открытии настроек на операционных системах iOS и Android, пишут «Ведомости».

Сервис автоматического мониторинга работы сайтов Downdetector уже составил карту ошибок Facebook. По данным ресурса, проблемы к доступу в соцсети зафиксированы в Соединенных Штатах, странах Европы, Южной Америке, Японии, Австралии, Малайзии и других странах Азии.

В то же время представители мессенджера Telegram рассказали об очередном позитивном этапе развития компании — запуске русскоязычной версии. Кроме того, разработчики предложили пользователям функцию локализации, позволяющую сообщать друзьям о своем месторасположении, сообщает «Национальная служба новостей».