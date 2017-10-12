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12 октября 2017
11 октября 2017
Главные новости Москвы
04:30  12 октября 2017 0

Известного актера Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах

Актер извинился перед Хилари Бертон за неприятный инцидент из прошлогоФОТО: Wikimedia Commons

Знаменитого голливудского актера Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к актрисе Хилари Бертон. После того, как оскаровский лауреат осудил приставания к женщинам со стороны продюсера Харви Вайнштейна, в его адрес сразу же поступили аналогичные обвинения.

Бертон напомнила Аффлеку неприятный случай, который произошел с ней на шоу TRL в 2003 году, где он повел себя непристойно по отношению к актрисе, передает Life.

Позже Аффлек, признав свою вину, попросил прощения в своем микроблоге в Twitter.

«Я вел себя недостойно по отношению к госпоже Бертон и приношу свои искренние извинения», — написал актер.

Напомним, что продюсер фильма «Криминальное чтиво» Харви Вайнштейн был недавно обвинен в домогательствах по отношению к молодым девушкам. Многие годы известный продюсер домогался до своих молодых подчиненных женского пола. Кроме этого, популярные актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу поведали о том, что в начале их актерской карьеры получили плохой опыт сотрудничества с Вайнштейном из-за его озабоченных наклонностей.

Александр Черноскутов
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