04:30 12 октября 2017 0

Актер извинился перед Хилари Бертон за неприятный инцидент из прошлого ФОТО: Wikimedia Commons

Знаменитого голливудского актера Бена Аффлека обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к актрисе Хилари Бертон. После того, как оскаровский лауреат осудил приставания к женщинам со стороны продюсера Харви Вайнштейна, в его адрес сразу же поступили аналогичные обвинения.

Бертон напомнила Аффлеку неприятный случай, который произошел с ней на шоу TRL в 2003 году, где он повел себя непристойно по отношению к актрисе, передает Life.

Позже Аффлек, признав свою вину, попросил прощения в своем микроблоге в Twitter.

«Я вел себя недостойно по отношению к госпоже Бертон и приношу свои искренние извинения», — написал актер.

Напомним, что продюсер фильма «Криминальное чтиво» Харви Вайнштейн был недавно обвинен в домогательствах по отношению к молодым девушкам. Многие годы известный продюсер домогался до своих молодых подчиненных женского пола. Кроме этого, популярные актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу поведали о том, что в начале их актерской карьеры получили плохой опыт сотрудничества с Вайнштейном из-за его озабоченных наклонностей.